 Leonardo: Etkili olamadık – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    : Etkili olamadık

    Leonardo: Etkili olamadık
    Antalyaspor Teknik Direktörü Araujo hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Aslında 90 dakikaya yaydığınızda maçı domine eden taraf bizdik. İyi organize olan bir Antalyaspor vardı. Neredeyse rakibimize pozisyon vermedik. Maalesef ilk yarının sonlarında Trabzonspor'un ilk atağında gol yedik. Bu dakikaya kadar pozisyon vermemiştik. İkinci yarıda da iyi organize olan, topu ayağında tutan Antalyaspor'du. İstatistiklere baktığınızda veriler Antalyaspor lehine olacaktır, kaybetmeyi hak etmediğimizi gösterecektir."
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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