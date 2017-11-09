Akdeniz ekibinin formasını giyen Yekta Kurtuluş ve Musa Nizam, Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kepez'de Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Futbolcular, tecrübelerini paylaştığı gençlerin sorularını yanıtladı.

Yekta Kurtuluş, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Antalyaspor ile yollarının ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, Türkiye'de futbolun başarıya dayalı olduğuna vurgu yaptı.

Eğer başarı gelmezse Jose Mourinho bile olsa beşinci haftada gideceğini savunan Yekta Kurtuluş, "İlk başta hocadan başlar, sonra yavaş yavaş kadro dışılar gelir ve sırayla yönetime sıçrar, en son da başkan... İlk sırada hoca olduğu için yönetim öyle bir karar almış. Bize de saygı duymak düşer." değerlendirmesinde bulundu.

Yekta Kurtuluş, yabancı oyuncu sınırlandırması tartışmalarıyla ilgili soruyu, yabancıların fazla olması nedeniyle Türk futbolcuların takımlarında yeterince yer bulamadığını, bu durumun milli takımı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Deneyimli futbolcu, Selçuk İnan örneğini vererek, şunları kaydetti:

"Selçuk İnan kendi takımında oynayamadığı için milli takımda istediği performansı sergileyemiyor. Bizim işimiz her hafta düzenli olarak oynamak. Sadece antrenman yapmak yetmiyor. Maçta oynamak belki de 10 antrenmana bedel oluyor. Futbolcu oynamayınca daha sonraki maçlarda kendisini yenileyebilmesi için zamana ihtiyaç duyuyor. Milli takım bunun yapılacağı yer değil. Onun için Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bu gayet normal ve tamamen yabancı sınırlamasıyla ilgili."

Çok küçük yaşlarda spora başladığını anlatan Yekta Kurtuluş, kimilerinin meslek edinmek, kimilerinin de vakit geçirmek için futbol oynadığını söyledi. Kendisinin futbolu, başladığından beri meslek olarak yapmak istediğini anlatan Yekta Kurtuluş, şöyle devam etti:

"Sekiz yaşından beri antrenmanlara gidiyorum. Arkadaşlarım tatil yaparken ben antrenmana gidiyordum, onlar şimdi beni televizyondan seyrediyor. Başarılı olmak, zorlukları aşmak için çok çalışmak, fedakarlıkta bulunmak gerekiyor. Birçok sakatlık yaşadık, kötü zamanlarımız oldu, ailemizden uzak kaldık. Fedakarlık yapılmadan bulunduğumuz konumlara gelinemiyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil, bu sporun da çok zorlu yönleri var."

Bu sezon Süper Lig'de en iyi futbolu Galatasaray'ın oynadığını savunan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.

- "Milli takımın hocası Türk olmalı"

Musa Nizam ise Türk Milli Takımı teknik direktörünün yerli olması gerektiğini belirterek, "Sonuçta ne kadar yetenek olursa olsun bizim ülkede futbol daha çok duyguyla oynanıyor. Futbolcuya bir şeyler söylemek için duyguyu da katmak lazım. Ancak bu şekilde söylediğiniz şeylere tepki alabilirsiniz." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışının Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçeceğine inandığını dile getiren Musa Nizam, "Biz şampiyon olamayacaksak kimin olduğu önemli değil." dedi.

Musa Nizam, Antalyaspor olarak ligi ilk 5 içinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.