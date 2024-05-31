MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-laciverli kulüp bu konu için sosyal medya hesabından, "
Kamuoyuna Duyuru;
Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılangörüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarakyollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder,bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." seklinde açıklama yaptı.
Kamuoyuna Duyuru; pic.twitter.com/WKl6wlmcPA— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 31, 2024
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