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Kazımcan Karataş'tan Ankaragücü'ne veda!

Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan ve sezonu başkent ekibinde geçiren Kazımcan Karataş, Ankara ekibine veda etti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 16:54
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Kazımcan Karataş'tan Ankaragücü'ne veda!

Bonservisi Galatasaray'da olan Kazımcan Karataş, ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

KAZIMCAN KARATAŞ, ANKARAGÜCÜ'NE VEDA ETTİ

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kazımcan Karataş, Sarı-Lacivertli ekibe veda etti. 21 yaşındaki sol bek, "Sizlerle geçirdiğim bu kısa ama mücadele dolu yolculuğun sonu. Maalesef ligi istediğimiz şekilde bitiremedik ancak bu büyük camianın her zaman ait olduğu yere, Süper Lig'e döneceğinden hiç şüphem yok. Her koşulda takımının yanında olan Ankaragücü taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı.

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