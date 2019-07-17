MKE Ankaragücü'nde 5 futbolcu ile sözleşme uzatıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcu ile sözleşme uzattı. Bu kapsamda Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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