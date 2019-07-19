Süper Lig özeti (18.07.19)
Spor Toto Süper Lig'de öne çıkan detayları ve önemli gelişmeleri FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan gelişmeler...
SEZON 17 MAYIS'TA NOKTALANACAK
TFF, liglerde 2019-2020 sezonunun planlamalarını açıkladı. 16 Ağustos'ta start alacak Süper Lig, 30 Aralık'ta devre arasına girecek. İkinci yarı 17 Ocak'ta başlarken; sezon 17 Mayıs'ta noktalanacak. TFF 1. Lig, 16 Ağustos'ta başlarken, 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig ve 3. Lig ise 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. Play-off tarihleri daha sonra duyurulacak.
DORTMUND'LU BULUT GÖZ-GÖZ'E
Göztepe, Borussia Dortmund'un 2. takımında forma giyen Hüseyin Bulut'u gündemine aldı. 20 yaşındaki merkez orta sahanın sarı-kırmızılı ekiple görüşmek için Türkiye'ye geldiği öğrenilirken; tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Gurbetçi oyuncu, futbola başladığı Alman ekibinde geçtiğimiz sezon 11 maça çıkmıştı.
ALİHAN VE MOKE A.GÜCÜ'NDE KALDI
Transfer çalışmalarını sürdüren A.Gücü, Alihan Kubalas ve Wilfred Moke'yle yeni sözleşme imzaladı. Son üç sezonda sarı-lacivertli formayı terleten stoper Alihan (27) bir, geçen sezonun ikinci yarısında gelen orta saha Moke (31) ise iki yıl daha başkent ekibinde oynayacak.
İKİ ŞAMPİYON KARŞILAŞACAK
9 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'in ilk haftasında G.Saray'ı ağırlayacak Denizlispor'da büyük heyecan yaşanıyor. İki şampiyonun karşılaşacağını belirten başkan Ali Çetin, "Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Kendimize yakışır bir performans sergileyeceğiz" dedi.
LOKMAN GÖR ALANYA'DA
Alanyaspor, geçen sezon BB Erzurum'da forma giyen Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 28 yaşındaki stoper, turuncu-yeşilli takımın Topuk Yaylası kampına katılarak çalışmalara başladı. Lokman, geçen sezon 28 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.
ZARGO TOURE G.BİRLİĞİ'NDE
Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti. Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti. Türkiye'ye Lorient'ten savunmacı, Trabzonspor'la 27 maça çıktı.
- 19.7.2019
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