Finallerin finali var

Emre Belözoğlu, "Önümüzde 7 tane maç var, artık her takım için bunlar finallerin finali. Gaziantep FK de bu takımlardan biri. Kazanmak istiyoruz" dedi.

HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL

Belözoğlu, çok zor bir periyoda girdiklerini belirtti. Belözoğlu, "Yukarısı açıkça beni çok fazla ilgilendirmiyor. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil" dedi.

İKİ FUTBOLCU SAKAT

Takımdaki sakatlarla ilgili de bilgi veren Belözoğlu, "Alper yok. Rodrigues bir süredir bizimle çalışmıyordu, ısınmalara başladı, bu hafta oynama ihtimali zor.