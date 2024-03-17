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A.Gücü nihayet

Sarı-lacivertliler, Başakşehir’i Tolga Ciğerci ve Ali Sowe’la devirdi. 7 maç sonra kazanan başkent ekibi, 33 puanla düşme hattından çıktı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 06:50
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A.Gücü nihayet

Süper Lig'de korkulu rüya gören Ankaragücü, Başakşehir karşısında altın değerinde bir 3 puan kazandı. Sarı-lacivertliler devrenin golsüz geçildiği mücadelede, ikinci yarıda açıldı. Perdeyi 57'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci açtı. Ardından ise sahneye Ali Sowe çıktı. Kaleci Bahadır'ın gönderdiği uzun topu alan yıldız oyuncu, rakip savunmayı adeta slalom yaparak ipe dizdi. Ceza alanı içinde köşeye doğru bitirici vuruşunu yapan Sowe farkı ikiye çıkarttı. 80'de Figueiredo durumu 2-1'e getirdi. Son anlarda üstünlüğünü koruyan Ankaragücü, 2-1'lik sonuçla zafere uzandı. Süper Lig'de 7 hafta sonra kazanan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 33 puana yükselerek düşme hattından çıktı. Üç maç sonra kaybeden Başakşehir ise 42'de kaldı.

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