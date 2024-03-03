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Başkent'te kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye eleyerek adını yarı finale yazdıran Ankaragücü, dün Süper Lig'in 28.haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Başkent ekibinde kaleci Ertaç Özbir, 38'de kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk İstanbulspor, 45+8'de 10 kişi kalan rakibi karşısında Loshaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Bassogog'un attığı golle ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca maçta puanlar paylaşıldı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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Başkent'te kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye eleyerek adını yarı finale yazdıran Ankaragücü, dün Süper Lig'in 28.haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Başkent ekibinde kaleci Ertaç Özbir, 38'de kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk İstanbulspor, 45+8'de 10 kişi kalan rakibi karşısında Loshaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Bassogog'un attığı golle ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca maçta puanlar paylaşıldı.

KÜMEDE KALMALIYIZ

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum" dedi.

ERTAÇ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ankaragücü, kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan kaleci Ertaç Özbir'in durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı geceyi hastanede geçireceğini açıkladı: "Ertaç'ın kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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