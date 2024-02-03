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Sivasspor atamadı

Geçen hafta Beşiktaş’ı yenen Sivasspor, kaleci Bahadır’ın 5 kurtarışla yıldızlaştığı maçta başkentten 1 puanla döndü.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Sivasspor atamadı

Trendyol Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Ankaragücü'yle Sivasspor, başkentte kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'ı mağlup eden Yiğidolar, güçlü rakibi karşısında birçok gol pozisyonunda kaleci Bahadır'a takıldı. 5 kurtarış yapan sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki tecrübeli kalecisi, takımına adeta 1 puan kazandırdı. Sivas ekibinde ilk yarıda Bartuğ ve Emrah, çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da ev sahibinde Saponara ile Bajic, kırmızı-beyazlılarda ise Emrah ve Alaaddin girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Sivasspor'un galibiyeti kaçırdığı maç golsüz sona erdi. Ankaragücü'nün galibiyet hasreti ise 2 maça çıktı. Sivasspor da yenilmezlik serisini iki maça yükseltti.

FUTBOL ADINA ÜZGÜNÜM

A.Gücü hocası Emre Belözoğlu, tarlaya dönen saha zeminine isyan etti. Belözoğlu, "Bu rezalet sahada top oynamaya çalışan 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum. Sahamızda seyircisiz son maçımızı oynadık. Bu kulübün en büyük gücü taraftarı. Onlarla beraber ben çok daha net, tempolu, ritimli maçlar oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

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