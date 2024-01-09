Emre Belözoğlu: Hakemlerin dokunulmazlıkları var!

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor hava ve saha şartlarında bir maç oynandığını belirterek, saha içinde mücadele eden herkesi ve hakem heyetini tebrik etmek gerektiğini kaydetti.

Emre Belözoğlu, kendileri adına her şey çok iyi giderken ve rakipleri sıfır şutla oynadığı dönemde kırmızı kart gördüklerini dile getirerek, "İkinci yarı karşılığını alabileceğimizi düşündüğümüz bir hamle yaptık. Ancak hatalı bir gol yedik. Üstüne bir hamle daha yaptık ve karşılığını aldık." dedi.

İşte Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"Maçın 25-30 dakikalık bölümüyle alakalı söylenecek bir şey bulamıyorum. Sahada top oynanır, oynanmaz... Hakemlere de bir şey söyleyemiyoruz. Dokunulmazlıkları var, maşallah. O yüzden söyleyebilecek çok bir şey yok. Üzgünüm. 30 dakika boyunca burada emekler çok ciddi sıkıntıya girdi. Televizyonun başında ve tribünde izleyenler için 30 dakikalık periyotta çok izlenecek bir şey yoktu. Oyuncularım adına söyleyebileceğim ise sahanın içinde gösterdikleri gerçekten çok değerli bir duruş vardı. Oyun kuralları içinde gösterdikleri tepkiyi, kaybetmemek üzerine kurdukları iradeyi çok önemli buluyorum. Soyunma odasındaki atmosferi de çok değerli buluyorum. Bu zorlu şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum."