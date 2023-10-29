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Ankaragücü - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ileSamsunspor karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 18:58
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Ankaragücü - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor.

MKE Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

12.sıradaki Ankaragücü'nün ligde 9 puanı bulunuyor. 2 puanlı Samsunspor ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Uros, Mujakic, Hanousek , Tolga, Efkan Pedrinho, Tasos, Rodriguez, Ali Sowe

Samsunspor: Okan , Soner, Drongelen, Satka, Zeki, Tait, Bennaser, Emre, Holse, Ercan, Mouandilmadji

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Ankaragücü - Samsunspor arasında oynanacak mücadele 29 Ekim Pazar günü 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sport Max 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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