Ankaragücü - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor.
MKE Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
12.sıradaki Ankaragücü'nün ligde 9 puanı bulunuyor. 2 puanlı Samsunspor ise 2 puanla son sırada yer alıyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Uros, Mujakic, Hanousek , Tolga, Efkan Pedrinho, Tasos, Rodriguez, Ali Sowe
Samsunspor: Okan , Soner, Drongelen, Satka, Zeki, Tait, Bennaser, Emre, Holse, Ercan, Mouandilmadji
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Ankaragücü - Samsunspor arasında oynanacak mücadele 29 Ekim Pazar günü 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sport Max 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.