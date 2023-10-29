İsmail Kartal'dan flaş transfer açıklaması!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle Cumhuriyeti'n 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de, Cumhuriyetimiz'in 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz.

İsmail Kartal: "Öncelikle Cumhuriyeti'n 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de, Cumhuriyeti'mizin 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz.

Djiku'nun ayağında hafif bir kırık var. Doktor 2-3 hafta süreceğini söyledi. Samet bugün sahaya çıkacak. Samet bizim önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başında da 4 stoperim olduğunu söylemiştim. Milli maçlarda iyi maçlar çıkardı. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkartır.

STOPER TRANSFERİ SORUSUNA FLAŞ YANIT!

İsmail Kartal kendisine sorulan ,"Stoper transferi olacak mı?" sorusu ile ilgili olarak "Bakalım, orası daha belli değil." şeklinde yanıt verdi.