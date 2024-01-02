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Ankaragücü'nde zirve Efkan'ın
Ligin ilk yarısını 20 puanla 11. sırada noktalayan Ankaragücü'nde bir isim ön plana çıktı. Sarılacivertlilerde skor yüküne bakıldığında Efkan Bekiroğlu, 7 golle zirvede yer aldı. 3 de asist yapan başarılı futbolcuyu 3'er golle Tolga Ciğerci, Cephas, Morutan, Bajic ve Sowe takip etti. Başkent ekibinde 1 kez ağları sarsan Rodrigues ise 4 gol pasıyla takımın en fazla asist yapan ismi oldu.
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