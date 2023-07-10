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MKE Ankaragücü Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, bonservisi Hellas Verona'da bulunan Mert Çetin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:43 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:50
MKE Ankaragücü Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.

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