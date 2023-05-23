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Ankaragücü iddialı

Türkiye Kupası’nda perşembe günü 1-0’ın rövanşında Başakşehir’le karşılaşacak başkent ekibi finali istiyor.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Ankaragücü iddialı
Ümraniyespor deplasmanından 3 puanla ayrılarak, Spor Toto Süper Lig'de kalma yolunda rahat bir nefes alan Ankaragücü, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarı final ilk maçında Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, perşembe akşamı A Spor'dan yayınlanacak olan rövanşta finale çıkmanın hesabını yapıyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas'la çıkışa geçen sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen İstanbul ekibini eleyerek, en son 1990-1991 sezonunda yükseldiği finalin hasretine son vermek amacında. Başkent ekibi, taraftar desteğini de alarak finale adını yazdırmak istiyor.
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