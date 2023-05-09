Haberler Ankaragücü Önce Kitsiou sonra Kafkas atıldı

Önce Kitsiou sonra Kafkas atıldı

Maçın 10. dakikasında Ankaragücü 10 kişi kaldı. Başkent ekibinde Kitsiou, Trabzonsporlu Hamsik'in ayağına basınca hakem Erkan Özdamar direkt kırmızı kartını çıkarttı. Bu karar sonrası sarı-lacivertli takımın hocası Tolunay Kafkas çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam sahaya girdi ve Özdamar'ın yanına gitti. Hakem Kafkas'a da kırmızı kart gösterdi. Tolunay Kafkas, 80 dakikayı tribünden takip etti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Önce Kitsiou sonra Kafkas atıldı
Maçın 10. dakikasında Ankaragücü 10 kişi kaldı. Başkent ekibinde Kitsiou, Trabzonsporlu Hamsik'in ayağına basınca hakem Erkan Özdamar direkt kırmızı kartını çıkarttı. Bu karar sonrası sarı-lacivertli takımın hocası Tolunay Kafkas çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam sahaya girdi ve Özdamar'ın yanına gitti. Hakem Kafkas'a da kırmızı kart gösterdi. Tolunay Kafkas, 80 dakikayı tribünden takip etti.
DİĞER
Eski manken Nefise Karatay kızı Maya ile paylaştı gören büyülendi! Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday!
Hadise Bakü konserinde eski eşi Mehmet Dinçerler'e taşını attı: "Kaybettiğine..."
Ahmet Çakar'dan Meler yorumu: Tek hatası...
Bu tablo şampiyonluğa mal olabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta?
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta?
4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı saat kaçta açıklanacak?
Son dakika deprem mi oldu 9 Mayıs?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Nottingham Gol düellosunda kazanan Nottingham 00:19
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 00:11
Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! 00:11
Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... 00:11
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! 00:11
Fırtına evinde hata yapmadı! Fırtına evinde hata yapmadı! 00:11
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 00:11
Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! 00:11
G.Saray - Başakşehir maçında VAR'dan penaltı kararı! İşte o pozisyon... G.Saray - Başakşehir maçında VAR'dan penaltı kararı! İşte o pozisyon... 00:11
Galatasaray-Başakşehir maçında penaltı itirazı! Galatasaray-Başakşehir maçında penaltı itirazı! 00:11
Trabzonspor - A.Gücü maçında üst üste kırmızı kartlar! İşte o anlar Trabzonspor - A.Gücü maçında üst üste kırmızı kartlar! İşte o anlar 00:11
Bjelica: Bugün galibiyet alarak... Bjelica: Bugün galibiyet alarak... 00:11