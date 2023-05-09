Önce Kitsiou sonra Kafkas atıldı

Maçın 10. dakikasında Ankaragücü 10 kişi kaldı. Başkent ekibinde Kitsiou, Trabzonsporlu Hamsik'in ayağına basınca hakem Erkan Özdamar direkt kırmızı kartını çıkarttı. Bu karar sonrası sarı-lacivertli takımın hocası Tolunay Kafkas çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam sahaya girdi ve Özdamar'ın yanına gitti. Hakem Kafkas'a da kırmızı kart gösterdi. Tolunay Kafkas, 80 dakikayı tribünden takip etti.
Maçın10. dakikasında Ankaragücü 10 kişi kaldı. Başkent ekibinde Kitsiou, Trabzonsporlu Hamsik'in ayağına basınca hakem Erkan Özdamar direkt kırmızı kartını çıkarttı. Bu karar sonrası sarı-lacivertli takımın hocası Tolunay Kafkas çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam sahaya girdi ve Özdamar'ın yanına gitti. Hakem Kafkas'a da kırmızı kart gösterdi. Tolunay Kafkas, 80 dakikayı tribünden takip etti.