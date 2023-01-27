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Joker geliyor

Spor Toto Süper Lig'de Konya deplasmanından galibiyetle dönen Ankaragücü, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Joker geliyor
Spor Toto Süper Lig'de Konya deplasmanından galibiyetle dönen Ankaragücü, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın gelmesinden sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, savunma hattını takviye etmek için kolları sıvadı. Başkent ekibi, aradığı ismi ise Sırbistan'da buldu. Ankaragücü'nün Sırbistan'ın güçlü temsilcisi Partizan'da oynayan savunma oyuncusu Aleksandar Filipovic'la anlaştığı öğrenildi. Birkaç gün içinde imzaların atılacağı bildirildi.


SAĞ, SOL BEK VE STOPER OYNUYOR


Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ısrarla istediği isimlerden birisi olan, sözleşmesi 2025'te bitecek olan Filipovic, joker özelliğiyle dikkat çekiyor. Savunmanın her yerinde görev yapabilen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gerçek pozisyonu sağ bek olarak gösteriliyor. Futbol kariyerinde 140 maçta sol bek, 67 maçta sağ bek ve 51 maçta da stoper olarak görev yaptı. Bu sezon başında Belarus ekibi Borisov'dan transfer edilen joker savunmacı, Partizan'la çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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