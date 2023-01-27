Joker geliyor

SAĞ, SOL BEK VE STOPER OYNUYOR
Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ısrarla istediği isimlerden birisi olan, sözleşmesi 2025'te bitecek olan Filipovic, joker özelliğiyle dikkat çekiyor. Savunmanın her yerinde görev yapabilen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gerçek pozisyonu sağ bek olarak gösteriliyor. Futbol kariyerinde 140 maçta sol bek, 67 maçta sağ bek ve 51 maçta da stoper olarak görev yaptı. Bu sezon başında Belarus ekibi Borisov'dan transfer edilen joker savunmacı, Partizan'la çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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