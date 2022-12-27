Ömer Erdoğan: Yenilmeyi hak etmedik

Ömer Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadıkları ilk lig maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda yendiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün de kazanıp üst sıralara biraz daha yaklaşmak istediklerini ama başarılı olamadıklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok erken bir golle öne geçtik, bunu maalesef çok uzun süre koruyamadık. Rakibimizin birinci bölgede iyi savunma yapıp, çok çabuk geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. Yediğimiz golden sonra da oyunun tamamen hakimi bizdik. Girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı duran top sonrası yediğimiz golle işimiz zorlaştı. İkinci yarı kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Yenilmeyi hak etmedik ama girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süre yenilmeyen MKE Ankaragücü vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bizim için ciddi bir ders olacak."

Taraftarlardan oyuncu veya kendisini protesto edeceklerse bunu maç sonu yapmalarını rica eden Erdoğan, Galatasaray maçına ilişkin ise "Çok ciddi rakiple deplasmanda oynayacğaız. Yarından itibaren bu maçın hazırlıklarını yapacağız. İyi bir futbolla, mücadeleyle oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Ömer Erdoğan, transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine de "Devre arası transferleri çok kolay olmuyor. Nokta transfer yapmak istiyoruz. Çok ciddi bir şekilde araştırmamız devam ediyor, özellikle hücum. Savunma kısmında herhangi bir arayışımız yok." ifadelerini kullandı.