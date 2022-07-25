13. imza stopere

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Transferin en hareketli kulüplerinden olan sarı- lacivertliler, 13. transferini stoper mevkisine yapmaya hazırlanıyor. 11 futbolcusuyla yollarını ayıran, dünyaca ünlü golcüler Jese ve Macheda'nın yanı sıra Portekiz liginde yılın 11'ine seçilen Pedrinho'yu kadrosuna katan başkent ekibi, stopere de Rus ekibi Arsenal Tula'dan Uros Radakovic'i getirecek. İmzaların an meselesi olduğu, kulübüyle sözleşmesinin son yılındaki 28 yaşındaki Sırp stoperin transferi açıklanarak, Başkent ekibinin Kayseri kampına yetiştirileceği kaydedildi. Geçen sezon 19 karşılaşmada görev alan 1,94'lük stoper, 1 asist yaptı.