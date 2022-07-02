Haberler Ankaragücü MKE Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca güven tazeledi

MKE Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca güven tazeledi

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Faruk Koca seçildi. Divan başkanlığını Asker Çatak'ın yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:02
MKE Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca güven tazeledi

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Faruk Koca seçildi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen seçimli genel kurula mevcut başkan Faruk Koca tek aday olarak girdi. Kullanılan 505 oyun 504'ünü alan Koca, başkanlık görevine yeniden getirildi.

Divan başkanlığını Asker Çatak'ın yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, tüzük tadilatı yapıldı.

Faruk Koca başkanlığındaki sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Zeynep Karamancı, Berna Erbilgin Gündoğdu, Gülsen Yılmaz, Cantürk Alagöz, İsmail Mert Fırat, Yüksel Duman, Levent Onuk, Erkan Aytekin, Durali Akpınar, Cengiz Kaya, Murat Bayramoğlu, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin, Birol Tekin, Harun Oğraş, Hüseyin Aytekin, Cengiz Gökay, Gökalp Büyükbektaş, Ertan Aydın, Mert Kızılırmak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! Yeni forvet ortaya çıktı, Mohamed'in yerine o yıldız geliyor...
Özel Haber | Beşiktaş'ta 450 milyon TL'lik temizlik!
Denayer bombası patlıyor! Menajeri İstanbul'da
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Morutan kararı
Ön liberoya Poko
Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 2 Temmuz Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vidal transferinde Galatasaray'a rakip çıktı Vidal transferinde Galatasaray'a rakip çıktı 18:11
Kaan Ayhan için teklif yükseltildi! Kaan Ayhan için teklif yükseltildi! 17:53
Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı! Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı! 17:47
Ali Gürbüz Kırpınar'da ebedi altın kemer fırsatını tepti Ali Gürbüz Kırpınar'da ebedi altın kemer fırsatını tepti 17:14
Kırkpınar'da Ali Gürbüz Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda elendi Kırkpınar'da Ali Gürbüz Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda elendi 16:54
Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi 16:34
Daha Eski
Denayer bombası patlıyor! Menajeri İstanbul'da Denayer bombası patlıyor! Menajeri İstanbul'da 16:23
Fenerbahçe Denayer transferi için devrede! Fenerbahçe Denayer transferi için devrede! 16:18
Cedi Osman ile Ebru Şahin düğünlerinde döktürdü! Cedi Osman ile Ebru Şahin düğünlerinde döktürdü! 16:00
Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 15:53
Beşiktaş'ın gündemindeydi! Yeni takımı resmen açıklandı Beşiktaş'ın gündemindeydi! Yeni takımı resmen açıklandı 15:45
Milli voleybolcular Akdeniz Oyunları'nda finalde! Milli voleybolcular Akdeniz Oyunları'nda finalde! 15:34