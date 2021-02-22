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Ankaragücü - Çaykur maçı CANLI

'de 26. haftanın perdesi Ankaragücü ile Çaykur arasında oynanan maçla kapanıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleye iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:56
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı CANLI

'de 26. hafta heyecanı sona eriyor. Haftanın kapanış maçında Ankaragücü, sahasında Çaykur 'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.


ANKARAGÜCÜ - Ç.RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: , , , , , , , Lukasik, Saba, Paintsil, Borven

Ç.Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, , , Abdullah, , Onur, Skoda

ANKARAGÜCÜ - Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile 'u karşı karşıya getiren mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

A.GÜCÜ 4, RİZE 5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET!

Süper Lig'in iki formsuz ekibini karşı karşıya getiren maçta iki takım da mutlak galibiyeti hedefliyor. Ev sahibi Ankaragücü 4, Rizespor ise 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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