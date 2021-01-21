Ankaragücü Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İki ekip de kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Cebrail Karayel kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Fode Koita, Gilbert Koomson ve Tarkan Serbest kırmızı kart cezalısı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek.
ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü'nün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.