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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürüyor. Başkent ekibi , sahasında İstanbul temsilcisi 'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 15 puanla 20. sırada bulunurken, konuk ekip ise 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Ankaragücü- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtları...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:23
Ankaragücü Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'in 20. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. İki ekip de kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden kadroda yer almazken, 'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

'da sakatlıkları bulunan , , ve kırmızı kart cezalısı maçta forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü'nün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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