Trabzonspor Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer Akyazı'da 3 puanı kapmanın peşinde. Ankaragücü ise Hikmet Karaman ile yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Cekici, Paintsil, Geraldo, Saba, Borven

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başladı.





KÜME HATTINDAN ZİRVEYE

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, geçen 128 günlük sürede 46 puan toplayarak puanını 52 yaptı.

8 HAFTADIR İLK DÖRT TAKIM İÇİNDE

Trabzonspor, ligde 8 haftadır ilk dört takım içinde bulunuyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 6 puan ile 17. sırada yer alırken, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte üst basamaklara adım adım yükseldi. Avcı, yönetiminde 14 hafta sonunda 13 basamak yükselerek 4.'lüğe gelen bordo-mavililer, burada kalıcılığını sürdürerek üst basamakları zorlamak için mücadele edecek.

YAŞANAN PUAN KAYIPLARI ALTTAKİ TAKIMLARIN İŞTAHINI KABARTTI

Süper Lig'de son 4 haftada 8 puandan olan Trabzonspor'un yaşadığı puan kayıpları alttan gelen takımların iştahını kabarttı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, en yakın takipçisi Alanyaspor'un ise 49 puanı var. Hatayspor ve Gaziantep FK ise 46 puanla üst sıraları gözüne kestiren ekipler arasında. Bordo mavili ekip kazanarak yerini korumak istiyor.

ANKARAGÜCÜ ÇIKIŞTA!

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Hikmet Karaman'la yakaladığı çıkışla küme düşme hattının üstüne çıktı.

Mustafa Dalcı'nın yerine göreve gelen ve takımı düşme hattında teslim alan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı 6 maçta 11 puan topladı. Son olarak sarı-lacivertliler ligde Göztepe'yi 3-0'la geçti.

İlk iki maçta Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalan Karaman'ın öğrencileri, daha sonra öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 4-1 kaybetti. Sonraki 3 maçta Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu rakiplerini yenen MKE Ankaragücü, 29 puana ulaşarak düşme hattının bir basamak yukarısına 17. sıraya yerleşti.

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