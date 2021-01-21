Haberler MKE Ankaragücü Transfer yasağı kalkan Ankaragücü 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Transfer yasağı kalkan 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Transfer yasağını kaldıran , kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirdi. Başkent ekibi, , , ve  ile sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:09
Transfer yasağı kalkan Ankaragücü 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Transfer yasağını kaldıran , kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirdi. Başkent ekibi, , , ve ile sözleşme imzaladı.

Başkent ekibi satın alma opsiyonlu kiralanan santrfor Aliou Badji ile 6 aylık sözleşme imzalanırken, orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, mevkisinde oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferlerimiz Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza töreni ile kendilerini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladılar. Yapılan törene Başkanımız ile birlikte futbol şube sorumlumuz ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Atılan imzaların camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkanımız Fatih Mert, 'Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. 'in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz' dedi."


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