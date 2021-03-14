Haberler Süper Lig Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:48
Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Göztepe maçı 14 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Thiago Pinto, Çekiçi, İbrahim Akdağ, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Soner, Obinna, Halil, Zulj, Ndiaye, Jahovic

SON DAKİKA