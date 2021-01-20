Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü yapılan açıklamada transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

020-2021 Süper Lig sezonun ikinci devresinde takımımızın kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim kurulumuz, transfer yasağını kaldırarak, transfer edilecek futbolcuların lisans tescil işlemlerine başlamıştır.

Transfer yasağı ilgili açıklamada bulunan Başkanımız Fatih Mert:

Değerli Ankaragücü taraftarları,

"Yönetim Kurulumuz yürüttüğü titiz bir çalışma ile camiamızın beklentilerine cevap verecek, takımımızda ihtiyaç duyulan mevkileri dolduracak futbolcuları kulübümüze kazandırmak için transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır. Büyük Ankaragücü ailesine hayırlı olmasını diliyoruz.

Kulübümüz için zorlu geçen bu süreçte, her türlü desteği hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuz Süper Lig'in ikinci devresinde Ankaragücü'nü en iyi yerlere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

Büyük Ankaragücü taraftarımızın desteği ile beraber takımımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyacağımızı ümit ediyor, sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz.

Saygılarımızla…"

Fatih MERT

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı