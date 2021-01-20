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'nden transfer yasağı açıklaması

ekiplerinden , resmi siteden yapılan açıklamada transfer yasağını kaldırdıklarını duyurdu. Başkan , "Yönetim Kurulumuz yürüttüğü titiz bir çalışma ile camiamızın beklentilerine cevap verecek, takımımızda ihtiyaç duyulan mevkileri dolduracak futbolcuları kulübümüze kazandırmak için transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 19:16
Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

ekibi yapılan açıklamada transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

020-2021 ikinci devresinde takımımızın kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim kurulumuz, transfer yasağını kaldırarak, transfer edilecek futbolcuların lisans tescil işlemlerine başlamıştır.

Transfer yasağı ilgili açıklamada bulunan Başkanımız :

Değerli taraftarları,

"Yönetim Kurulumuz yürüttüğü titiz bir çalışma ile camiamızın beklentilerine cevap verecek, takımımızda ihtiyaç duyulan mevkileri dolduracak futbolcuları kulübümüze kazandırmak için transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır. Büyük Ankaragücü ailesine hayırlı olmasını diliyoruz.

Kulübümüz için zorlu geçen bu süreçte, her türlü desteği hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuz Süper Lig'in ikinci devresinde Ankaragücü'nü en iyi yerlere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

Büyük Ankaragücü taraftarımızın desteği ile beraber takımımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyacağımızı ümit ediyor, sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz.

Saygılarımızla…"

Fatih MERT
Başkanı

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