Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ekiplerden gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 16. dakikada Hadergjonaj talihsiz bir şekilde kendi kalesine attı.
Bu skorla Ankaragücü puanını 18' yükseltirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu Endri kullandı. Kaleci Ramazan köşeye giden topu çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
12'nci dakikada Haris'in ceza sahası dışından çektiği şutu, kaleci Korcan son anda kornere çeldi.
16'ncı dakikada Saba Lobzhanidze'nin şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Dönen top Hadergjonaj'ın kafasına çarparak filelere gitti. 1-0
23'üncü dakikada Saba Lobzhanidze'nin pasıyla buluşan Badji topu kale yerine auta attı.
45+1'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Saba Lobzhanidze'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topta Endri Çekici boş kale yerine topu auta attı.
68'inci dakikada Hadadi'nin sol taraftan yaptığı ortada Aytaç, topu penaltı noktasının önünden auta attı.
90+3'üncü dakikada savunmadan dönen topta Aytaç Kara'nın şutu yan direkten oyun alanına döndü.