Bistrovic Ankaragücü’ne

Ukrayna basınının haberine göre; Ankaragücü, CSKA Moskova ile Kristijan Bistrovic'i 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusuna iki Alman kulübünün de talip olduğu öğrenilirken, başkent ekibinin CSKA ile el sıkıştığı belirtildi. Bu sezon 4 maçta şans bulan Bistrovic, 1 gol attı. Futbolcunun kontratında satın alma opsiyonu da bulunacak.