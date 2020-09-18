Haberler MKE Ankaragücü Son dakika transfer haberi: Ankaragücü Assane Diousse'yi kadrosuna kattı

Son dakika haberi: Ankaragücü 'yi kadrosuna kattı

Son dakika haberi: ekiplerinden MKE Ankaragücü transferi resmen açıkladı. temsilcisi 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 16:04
Son dakika transfer haberi: Ankaragücü Assane Diousse'yi kadrosuna kattı

Sezonu mağlubiyet ile açan Ankaragücü'nde çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

temsilcisi orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Beştepe Tesislerimizde düzenlenen tören ile Assane Diousse, kendisini sarı lacivertli renklerimize bağlayan 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Düzenlenen törene Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Atılan imzanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkanımız Fatih Mert, Assane'nin takımımıza büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Assane Diousse, Ankaragücü'nde başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

Saint-Étienne kulübünden kiralanan Assane Diousse, merkez orta saha bölgesinde görev yapıyor.

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