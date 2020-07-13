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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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’den kaptana yumruk

Rodrigues’den kaptana yumruk

Ankaragücü'nde maç öncesi kavga çıktı. Kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan kafilede takımdan ayrı yürüyen 'e takım kaptanı ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden 25 yaşındaki forvet, kaptana saldırdı.

Ankaragücü'nde maç öncesi kavga çıktı. Kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan kafilede takımdan ayrı yürüyen 'e takım kaptanı ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden 25 yaşındaki forvet, kaptana saldırdı. Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Yönetim, Rodrigues'i süresiz kadro dışı bıraktı.
  1. 13.7.2020
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