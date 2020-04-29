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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Ankaragücü mayısta sahada

Ankaragücü mayısta sahada

Ankaragücü, 4 Mayıs'ta takım olarak antrenmanlara start veriyor.

Ankaragücü, 4 Mayıs'ta takım olarak antrenmanlara start veriyor. Kulüpten yapılan açıklamada; tesislerde Başkan Fatih Mert, ve diğer yetkililerle yapılan toplantı sonrasında 4 Mayıs'ta saha çalışmalarına başlanmasına karar verildiği duyuruldu.

  1. 29.4.2020
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