Ankaragücü mayısta sahada

Ankaragücü, 4 Mayıs'ta takım olarak antrenmanlara start veriyor. Kulüpten yapılan açıklamada; tesislerde Başkan Fatih Mert, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve diğer yetkililerle yapılan toplantı sonrasında 4 Mayıs'ta saha çalışmalarına başlanmasına karar verildiği duyuruldu.