A.Gücü pes etmedi

Sarı-lacivertliler sahasında Cimbom'a geçit vermedi. Oscar Scarione'nin tek golüyle Aslan'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Ankaragücü'nde sevinç hakim. Başkent ekibi bu galibiyetle puanını 29'a çıkarırken kümede kalma ümitlerini de canlı tuttu. 90 dakika boyunca Galatasaray'a pozisyon vermeyip 3 puana uzandı.

Ankaragücü kalan 2 haftada evinde Antalyaspor ve deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Hedefleri 2 maçtan 6 puan çıkarıp rakiplerinin sonuçlarını beklemek. B aşkan Fatih Mert maç sonu mutluydu. Mert "Kümede kalmak istiyoruz. Bu sezon küme düşme olmasın isteğimize Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi destek verdi" diye konuştu.

ORGILL CEZALI

Ankaragücü'nün yıldız forveti Dever Orgill, Galatasaray maçında sarı kart gördü. Sınırda olan tecrübeli futbolcu cezalı duruma düştü. Jamaikalı golcü gelecek hafta Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.



DAHA FARKLI OLURDU

Ankaragücü'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, Galatasaray maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "Daha farklı kazanabilirdik. Kalan maçlarımızdan da 3 puan alarak kümede kalmak istiyoruz. Neden olmasın diyoruz" ifadelerini kullandı. Gerson ile Kulusic arasındaki kavga ile açıklama yapacaklarını söyledi.