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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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A.Gücü pes etmedi

A.Gücü pes etmedi

Kümede kalmak isteyen Başkent ekibi formsuz engelini aştı. Puanını 29’a yükselterek umutlarını canlı tuttu.

Sarı-lacivertliler sahasında Cimbom'a geçit vermedi. 'nin tek golüyle Aslan'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Ankaragücü'nde sevinç hakim. Başkent ekibi bu galibiyetle puanını 29'a çıkarırken kümede kalma ümitlerini de canlı tuttu. 90 dakika boyunca 'a pozisyon vermeyip 3 puana uzandı.

Ankaragücü kalan 2 haftada evinde ve deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Hedefleri 2 maçtan 6 puan çıkarıp rakiplerinin sonuçlarını beklemek. B aşkan Fatih Mert maç sonu mutluydu. Mert "Kümede kalmak istiyoruz. Bu sezon küme düşme olmasın isteğimize ve destek verdi" diye konuştu.

ORGILL CEZALI
Ankaragücü'nün yıldız forveti Dever Orgill, Galatasaray maçında sarı kart gördü. Sınırda olan tecrübeli futbolcu cezalı duruma düştü. Jamaikalı golcü gelecek hafta Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

DAHA FARKLI OLURDU
Ankaragücü'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, Galatasaray maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "Daha farklı kazanabilirdik. Kalan maçlarımızdan da 3 puan alarak kümede kalmak istiyoruz. Neden olmasın diyoruz" ifadelerini kullandı. Gerson ile Kulusic arasındaki kavga ile açıklama yapacaklarını söyledi.

  1. 13.7.2020
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