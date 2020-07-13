A.Gücü pes etmedi
Kümede kalmak isteyen Başkent ekibi formsuz Galatasaray engelini aştı. Puanını 29’a yükselterek umutlarını canlı tuttu.
Sarı-lacivertliler sahasında Cimbom'a geçit vermedi. Oscar Scarione'nin tek golüyle Aslan'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Ankaragücü'nde sevinç hakim. Başkent ekibi bu galibiyetle puanını 29'a çıkarırken kümede kalma ümitlerini de canlı tuttu. 90 dakika boyunca Galatasaray'a pozisyon vermeyip 3 puana uzandı.
Ankaragücü kalan 2 haftada evinde Antalyaspor ve deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Hedefleri 2 maçtan 6 puan çıkarıp rakiplerinin sonuçlarını beklemek. B aşkan Fatih Mert maç sonu mutluydu. Mert "Kümede kalmak istiyoruz. Bu sezon küme düşme olmasın isteğimize Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi destek verdi" diye konuştu.
ORGILL CEZALI
Ankaragücü'nün yıldız forveti Dever Orgill, Galatasaray maçında sarı kart gördü. Sınırda olan tecrübeli futbolcu cezalı duruma düştü. Jamaikalı golcü gelecek hafta Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
DAHA FARKLI OLURDU
Ankaragücü'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez, Galatasaray maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Genç çalıştırıcı "Daha farklı kazanabilirdik. Kalan maçlarımızdan da 3 puan alarak kümede kalmak istiyoruz. Neden olmasın diyoruz" ifadelerini kullandı. Gerson ile Kulusic arasındaki kavga ile açıklama yapacaklarını söyledi.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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