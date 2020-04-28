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28 Nisan 2020, Salı
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig ekibi duyurdu! Antrenmanlar başlıyor

Son dakika: Tarihi duyuruldu! topbaşı yapıyor

Son dakika: Tarihi duyuruldu! Ankaragücü topbaşı yapıyor

ekiplerinden resmen duyurdu... Sarı lacivertliler, resmi yayın organlarından topbaşı yapacakları tarihi açıkladı.

ekiplerinden , yaptığı resmi açıklama ile antrenmanlara başlayacağı tarihi duyurdu.

Kulübü resmi yayın organından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün Beştepe Tesislerinde bir araya gelen Başkanımız Fatih Mert , Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, Futbol Şube Sorumlumuz, Sportif Direktörümüz ve sağlık ekibimiz, takımımızın durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda ülkemiz de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren takımımızın, 4 Mayıs 2020 tarihinde çalışmalarına başlamasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı'mızca açıklanan koronavirüs tedbirlerine maksimum düzeyde uyulması, kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi gibi tüm sağlık önlemlerinin alınmasına ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmamasına karar verildi."

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 17:05
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