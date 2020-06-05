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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig ekibine FIFA'dan büyük şok! 3 dönem transfer yasağı...

'dan Ankaragücü'ne 3 dönem yasağı!

FIFA'dan Ankaragücü'ne 3 dönem transfer yasağı!

ekiplerinden MKE Ankaragücü, tarafından 3 dönem yasağı cezasına çarptırıldı. Başkent ekibinin, eski futbolcusu 'a olan 2 milyon 295 bin euro tutarındaki borcunu ödemediği gerekçesiyle ceza aldığı öğrenildi.

'de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne bir kötü haber de 'dan geldi.

Ajansspor'un haberine göre, Başkent ekibi geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden 'a 2 milyon 295 bin euroluk borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem yasağı cezasına çarptırıldı. Sarı lacivertlilerin, bir diğer eski futbolcusu Alessio Cerci'ye de ödeme yapmadığı öğrenildi.

Başkent ekibi gelecek sezon da yeni bir transfer yasağı almaması için futbolculara ödemelerini yapmak zorunda.

  1. 05.06.2020
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