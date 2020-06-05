Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldı. Başkent ekibinin, eski futbolcusu Thomas Heurtaux'a olan 2 milyon 295 bin euro tutarındaki borcunu ödemediği gerekçesiyle ceza aldığı öğrenildi.
Süper Lig'de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne bir kötü haber de FIFA'dan geldi.
Ajansspor'un haberine göre, Başkent ekibi geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Heurtaux'a 2 milyon 295 bin euroluk borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldı. Sarı lacivertlilerin, bir diğer eski futbolcusu Alessio Cerci'ye de ödeme yapmadığı öğrenildi.
Başkent ekibi gelecek sezon da yeni bir transfer yasağı almaması için futbolculara ödemelerini yapmak zorunda.
- 05.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA'dan Ankaragücü'ne 3 dönem transfer yasağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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