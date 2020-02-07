MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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MAÇ SONUCU 0-1 Ankaragücü

MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü

'de 21. haftanın açılış maçında , deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 mağlup etti. Ligde 14 maç sonra galip gelen Başkent temsilcisinin golünü 66. dakikada Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi Yeni 'da 49. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

'de 21. haftanın perdesi 'da açıldı. Küme düşme hattındaki , deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 mağlup etti.

Ligde 14 maç sonra galip gelen Başkent temsilcisinin golünü 66. dakikada Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatya'da 49. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar

63. dakikada Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunu, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Orgill'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Atila Turan'ın soldan pası sonrası Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 22:50
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