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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Ankaragücü nihayet!

Ankaragücü nihayet!

Yeni hocası ile deplasmanına çıkan Ankaragücü, 'in golüyle haftalar sonra 3 puana uzandı

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Yeni deplasmanına çıkan Ankaragücü, 14 haftalık galibiyet hasretini dindirdi: 1-0. Yeni hocası ile ilk maçında galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, 17 puana yükselirken, Stadı'nda tribünler, "yönetim istifa" protestosunda bulundu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 49. dakikasında ev sahibi ekipte , kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Başkent temsilcisi, 65. dakikada Rodrigues'in pasını ağlara yollayan ile öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarını "yönetim istifa" sesleri altında tamamlayan , sahadan puansız ayrılırken, üst üste 5. haftayı da galibiyet özlemi ile tamamlıyordu. ile oynadığı ikinci lig maçından mağlup ayrılan ve 24 puanda kalan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak. Ankaragücü ise evinde 'yi ağırlayacak.
  1. 8.2.2020
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