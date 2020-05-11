İlk testi pozitif olan Ricardo Faty'nin ikinci sonucu negatif çıktı!
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonrası Fransız futbolcu Ricardo Faty'de corona virüsüne rastlanmıştı. Bugün sarı-lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ikinci testlerde ise Faty'nin sonucu negatif çıktı.
Ankaragücü'nde 6 Mayıs'ta yapılan corona virüsü testinde Ricardo Faty'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından futbolcular antrenmanlara çıkmak istememiş, antrenman bugüne ertelenmişti. Bugün öğle saatlerinde ise sarı lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri yeniden koronavirüs testine girdi. Akşam çıkacak olan test sonuçlarının ardından Ankaragücü'nde idman programı belli olacak.
FATY'NİN İKİNCİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugün yapılan test sonuçları ise negatif çıktı. Evine gönderilen Faty, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.
İkinci corona virüsü testi negatif çıkan Faty'e hafta içerisinde tekrar test yapılacak. Testin negatif çıkması halinde de teknik kadro özel bir çalışma programı hazırlayacak. Bu süreçte takımdan ayrı çalışacak olan Faty'nin üçüncü test sonucunun da negatif çıkması durumunda, tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak.
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 13:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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