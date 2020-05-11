İlk corona virüsü testi pozitif olan Ricardo Faty'nin ikinci sonucu negatif çıktı! - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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İlk testi olan 'nin ikinci sonucu negatif çıktı!

İlk testi pozitif olan Ricardo Faty'nin ikinci sonucu negatif çıktı!

ekiplerinden 'nde geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonrası Fransız futbolcu 'de corona virüsüne rastlanmıştı. Bugün sarı-lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ikinci testlerde ise Faty'nin sonucu negatif çıktı.

Ankaragücü'nde 6 Mayıs'ta yapılan testinde 'nin sonucunun çıkmasının ardından futbolcular antrenmanlara çıkmak istememiş, antrenman bugüne ertelenmişti. Bugün öğle saatlerinde ise sarı lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri yeniden koronavirüs testine girdi. Akşam çıkacak olan test sonuçlarının ardından Ankaragücü'nde idman programı belli olacak.

FATY'NİN İKİNCİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugün yapılan test sonuçları ise negatif çıktı. Evine gönderilen Faty, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

İkinci corona virüsü testi negatif çıkan Faty'e hafta içerisinde tekrar test yapılacak. Testin negatif çıkması halinde de teknik kadro özel bir çalışma programı hazırlayacak. Bu süreçte takımdan ayrı çalışacak olan Faty'nin üçüncü test sonucunun da negatif çıkması durumunda, tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak.

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 13:22
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