İptal edilebilir
A.Gücü Başkanı Fatih Mert, “İlk etapta herhalde ligde tarih uzatılır böyle sürerse de lig iptal edilir diye düşünüyorum” yorumu yaptı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sürecin nasıl ilerleyeceğinin muamma olduğunu belirtip, iki senaryo üzerinde durdu. Başkan Mert, "Biz de futbolcular da herkes risk altında. Çünkü buradan insanlar evlerine gidiyor, kimin nereye gittiğini, nasıl bir ortamda yaşadığını bilmiyoruz. Onun için toplumun birbirine yaklaşmayacağı bir ortamda bir araya gelerek çalışıyoruz. Bundan sonrasının nasıl olacağı bence muamma. Yani TFF'nin aşama aşama açıkladığı şeyler var. Şu anda bizim bildiğimiz 12 Haziran'da liglerin seyircisiz başlayacağı. Ama yaşanan Beşiktaş olayından sonra Erzurumspor'da ciddi sayıda vaka var. Bunların 14 gün karantina süresi olacak. Bu 14 günde bu takımlar idman yapamayacak, geride kalacak. İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
OYUNCULAR TEDİRGİN GÖRÜNÜYOR
Başkan Fatih Mert, çalışmalarını sürdüren oyuncuların tedirgin olduğunu vurguladı. Mert, "Futbolcular gelip çalışıyorlar ama tabii tedirginlik hakim. Sosyal mesafeden dolayı tam istenilen performans olduğunu söyleyemem" dedi.
TAKIMIN KORKUSU ARTTI
A.Gücü hocası Mustafa Reşit Akçay, corona virüsü çıkan takımların haberlerinin kendilerini zor duruma soktuğunu belirtti. Akçay, "Psikolojik olarak bazı oyuncularımızın korkusu arttı ama telafi etmeye çalışacağız" bilgisini verdi.
- 16.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İptal edilebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.