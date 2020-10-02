Ankaragücü 0-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Ankaragücü geride kalan 3 haftada 1 puan elde ederken, Kayserispor'un 3 puanı bulunuyordu. Mücadele konuk ekip Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü 42. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Erdi, Pinto, Pazdan, Kitsiou, Diousse, Lukasik, Paintsil, Adzic, Alper Potuk, Borven

Kayserispor: Lung, Yasir, Attamah,Sapunaru, Miguel Lopes, Kolovetsios, Kanga, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, İlhan Parlak