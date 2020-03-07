‘Karius da şaşırdı!’

Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay, hakem Arda Kardeşlere tepki gösterirken, "Karius bile, 'penaltı olup olmadığına hiçbir şey demiyorum ama sana nasıl sarı kart verdi?' diyerek şaşkınlığını ifade etti. Çok konuşursam ceza alırrım" dedi.