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07 Mart 2020, Cumartesi
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da şaşırdı!’

‘Karius da şaşırdı!’

futbolcusu , hakem tepki gösterdi.

futbolcusu , hakem Arda Kardeşlere tepki gösterirken, " bile, 'penaltı olup olmadığına hiçbir şey demiyorum ama sana nasıl sarı kart verdi?' diyerek şaşkınlığını ifade etti. Çok konuşursam ceza alırrım" dedi.

  1. 7.3.2020
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