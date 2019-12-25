‘A.Gücü’nü kurtaracağız’ - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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‘A.Gücü’nü kurtaracağız’

‘A.Gücü’nü kurtaracağız’

Ankaragücü başkanı Fatih , kulübün geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

yasağını kaldırmak için uğraştıklarını aktaran , "Oyuncular yaptığımız teklifi iyi değerlendirsin. Bu kulübü yaşatın ki alacaklarınızı bir an önce alsın. Sizlerle anlaşıp açamadığımız takdirde bu arkadaşlarla devam edeceğiz. Bu takımı inşallah ligde bırakacağız" dedi.
  1. 25.12.2019
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