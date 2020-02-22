Ankaragücü derbi hazırlıklarını tamamladı - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü derbi hazırlıklarını tamamladı

Ankaragücü derbi hazırlıklarını tamamladı

Ankaragücü derbi hazırlıklarını tamamladı

, 'in 23. haftasında yarın oynayacağı derbisinin hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'in 23. haftasında yarın ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda 10'a 10 top kapmanın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli kulüpte Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, ve Dever Orgill sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.


  1. 22.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü derbi hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN