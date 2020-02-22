Ankaragücü derbi hazırlıklarını tamamladı
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynayacağı Gençlerbirliği derbisinin hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda 10'a 10 top kapmanın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-lacivertli kulüpte Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Oscar Scarione ve Dever Orgill sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
- 22.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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