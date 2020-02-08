Mustafa Reşit Akçay: Bizimki ligde kalma yolculuğu - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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: Bizimki ligde kalma yolculuğu

Mustafa Reşit Akçay: Bizimki ligde kalma yolculuğu

, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim yolculuğumuz ligde kalma yolculuğu” dedi.

Deplasmanda galibiyeti ile önemli bir galibiyete imza atan 'nde Teknik Direktör , karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Bizim yolculuğumuz ligde kalma yolculuğu, elimizden geldiğinin en iyisini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

'Yeni Malatyaspor karşısında haddimizi bilerek oynadık' diyen Teknik Direktör Akçay, "Sahada iyi durduk. Belki fırsatların bir kısmını iyi değerlendiremedik. Yine de bir golle bu ligde 3 puan almak çok çok önemli. Yarım gol bile çok değerli. Bundan dolayı mutluyuz, arkadaşlarımızı kutluyorum. Yeni Malatyasporlu futbolcularda müsabakaya çok farklı boyutlar getirdiler zaman zaman ama biz bugün daha şanslıydık. Biraz daha istedik sanki Malatyaspor'dan, kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ligde 24 veya aşağısında puanı olan takımların düşme risklerinin olduğunu ifade eden Akçay, "Biz 7-8 müsabaka kazanarak ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir vizyon oluşturduk, bu kolay mıdır? Hayır, çünkü iç sahadaki müsabakalarımız oldukça zor müsabakalar. Bir fırtına oluştu aşağıda. Girdabı çok fazla olan fırtına olacak, ayakta kalan psikolojik gücü yüksek olan takımlar kalacak. Birçok takım teknik ve taktik olarak iyi durumda. Bu stresi veyahut da bu problemleri çözebilen takımların ligde kalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

  1. 08.02.2020
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