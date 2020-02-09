Ankaragücü kalacak
Süper Lig'de 14 maç aradan sonra Yeni Malatya deplasmanında galip gelen Ankaragücü'nde camia morallendi. Yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde kalma umutlarını yeşertti.
Süper Lig'de 14 maç aradan sonra Yeni Malatya deplasmanında galip gelen Ankaragücü'nde camia morallendi. Yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde kalma umutlarını yeşertti. Puanını 17 yapan başkent ekibi, Malatya dönüşü taraftarlarca karşılandı. Takıma büyük destek verilirken futbolcular ve teknik heyete moral aşılandı.
- 9.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Ankaragücü kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.