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09 Şubat 2020, Pazar
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kalacak

Ankaragücü kalacak

'de 14 maç aradan sonra deplasmanında galip gelen 'nde camia morallendi. Yeni ile çok kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde kalma umutlarını yeşertti.

Süper Lig'de 14 maç aradan sonra deplasmanında galip gelen 'nde camia morallendi. Yeni ile çok kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde kalma umutlarını yeşertti. Puanını 17 yapan başkent ekibi, dönüşü taraftarlarca karşılandı. Takıma büyük destek verilirken futbolcular ve teknik heyete moral aşılandı.

  1. 9.2.2020
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