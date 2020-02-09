Ankaragücü kalacak

Süper Lig'de 14 maç aradan sonra Yeni Malatya deplasmanında galip gelen Ankaragücü'nde camia morallendi. Yeni teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde kalma umutlarını yeşertti. Puanını 17 yapan başkent ekibi, Malatya dönüşü taraftarlarca karşılandı. Takıma büyük destek verilirken futbolcular ve teknik heyete moral aşılandı.