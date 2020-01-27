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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Ankaragücü'nde dönemi!

Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi!

ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. Deneyimli teknik adam, 6 ay artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kaldırılmaması halinde teknik direktör ile anlaşmama kararından vazgeçerek, "Transfer olmadan da ben Ankaragücü'nde çalışırım" diyen ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 21:34
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