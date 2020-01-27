Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi!
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Deneyimli teknik adam, 6 ay artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kaldırılmaması halinde teknik direktör ile anlaşmama kararından vazgeçerek, "Transfer olmadan da ben Ankaragücü'nde çalışırım" diyen Mustafa Reşit Akçay ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 21:34
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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