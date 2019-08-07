Ankaragücü Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Ankaragücü Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi

Ankaragücü ile sözleşme yeniledi

Ankaragücü Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi

ekibi , Senegalli orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

ekibi , Senegalli orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen sezonda Ankaragücü forması giyen Ricardo Faty'nin sahalara dönmeyi sabırsızlıkla beklediği vurgulandı. 'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini söyleyen Faty, "Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" dedi.
İmza töreninde Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.

  1. 07.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN