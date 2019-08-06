Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Ankaragücü iç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol beki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleşen imza törenine Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Tiago Pinto’nun yetkilisi Erdem Karagöl yer aldı.

Sarı-lacivertli forma ile 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız 1 gol attı.

Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten , "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen imza törenine Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Tiago Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl yer aldı.

  1. 06.08.2019
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