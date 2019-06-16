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16 Haziran 2019, Pazar
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'ne veda etti

Mustafa Kaplan Ankaragücü'ne veda etti

Geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana 'nde görev yapan ve takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör , yayımladığı açıklama ile camiaya veda ettiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE 'nde flaş bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü , kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını bildirdi.

Mustafa Kaplan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli Ankaragücü camiası, yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı başardık. Bir teşekkür de Büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar, kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edecektir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşça kal Ankaragücü."


Mustafa Kaplan Ankaragücü'ne veda etti | Video

  1. 16.06.2019
  2. Güncelleme: 16.06.2019 21:08
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