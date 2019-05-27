Göztepe Lig'de kaldı

Süper Lig'de 3 takımın kaderini etkileyecek son haftada gülen taraf Göztepe oldu. İzmir ekibi kalp dayanmayacak maçta A.Gücü önünde 14'te Serdar'ın kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. İlk devre Göz-Göz'ün üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda başkent ekibi aradığı golü, Polonyalı stoperi Pazdan'la buldu. 74'te Canteros'un kornerinde arka direkte kafayı vuran Pazdan eşitliği getirirken, Göztepe tribünleri adeta buz kesti. Bursa'nın da Malatya'da önde olduğu haberleri son 16 dakika kala Göztepe'yi endişeye sürükledi. Galibiyet için saldıran sarı- kırmızılılar, bitime 6 dakika kala penaltı kazandı. 84'te Borges'in frikiğinde Cebrail'in elle oynaması VAR'a takıldı. Cüneyt Çakır penaltıyı çaldı. Nefeslerin tutulduğu anda Deniz penaltıdan takımını ligde bırakan isim oldu.



İZMİR'DE AĞLATAN FİNAL

Ankaragücü'nü yenip ligde kalan Göztepe'de maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Adeta bir duygu patlaması yaşayan sarıkırmızılı camia, mutluluk gözyaşları döktü. Başkan Mehmet Sepil, artık geleceğe bakacaklarını söyledi.