Göztepe Lig'de kaldı – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Lig'de kaldı

Göztepe Lig'de kaldı

Kazanması halinde hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalacak sarı-kırmızılılar, ’la öne geçti, 74’te ’la buz kesti. 84’te Deniz penaltıdan ’i coşturdu.

'de 3 takımın kaderini etkileyecek son haftada gülen taraf oldu. ekibi kalp dayanmayacak maçta A.Gücü önünde 14'te Serdar'ın kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen 'ın kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. İlk devre Göz-Göz'ün üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda başkent ekibi aradığı golü, Polonyalı stoperi 'la buldu. 74'te Canteros'un kornerinde arka direkte kafayı vuran Pazdan eşitliği getirirken, Göztepe tribünleri adeta buz kesti. 'nın da 'da önde olduğu haberleri son 16 dakika kala Göztepe'yi endişeye sürükledi. Galibiyet için saldıran sarı- kırmızılılar, bitime 6 dakika kala penaltı kazandı. 84'te Borges'in frikiğinde Cebrail'in elle oynaması VAR'a takıldı. penaltıyı çaldı. Nefeslerin tutulduğu anda Deniz penaltıdan takımını ligde bırakan isim oldu.

İZMİR'DE AĞLATAN FİNAL
Ankaragücü'nü yenip ligde kalan Göztepe'de maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Adeta bir duygu patlaması yaşayan sarıkırmızılı camia, mutluluk gözyaşları döktü. Başkan , artık geleceğe bakacaklarını söyledi.

  1. 27.5.2019
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